Seçim Yarışı: Harris ve Trump Eşit Güçte - Son Dakika
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Seçim Yarışı: Harris ve Trump Eşit Güçte

ABD'de anketler, Harris ve Trump'ın salıncak eyaletlerdeki yarışının çok yakın olduğunu gösteriyor.

04.11.2024 11:17
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ABD'de yapılan güncel bir anket, Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin sonucunda belirleyici olacak salıncak eyaletlerde yarışı yakın götürdüğünü gösterdi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, son anketler Harris ile Trump arasındaki rekabeti gözler önüne seriyor.

New York Times (NYT) ile Siena College ortaklığındaki anket, 7 salıncak eyaletten yaklaşık 7900 seçmenin katılımıyla 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapıldı.

Ankete göre, Harris, North Carolina'da 2, Georgia'da da 1 puan farkla yarışı önde götürürken, önceki anketlerde üstünlüğünü koruduğu Pensilvanya'da ise rakibi Trump ile arasındaki fark oldukça azaldı.

Harris'in, Nevada ve Wisconsin'de önde olduğunu gösteren anket, iki adayın Michigan'da yakın yarış içinde olduğunu, Georgia'da ise Demokrat adayın kıl payı farkla yarışı önde götürdüğünü ortaya koydu.

Anket, Trump'ın Arizona'da rakibine 4 puan fark attığını ve liderliğini koruduğunu gösterdi.

Ekonomi, kürtaj ve sınır güvenliğiyle ilgili vaatler seçmen tercihinde belirleyici

NYT anketi ayrıca, yarışın son düzlüğünde seçmenlerin öncelik verdiği mevzuları da ortaya koydu.

Enflasyon ve ekonomik sorunlar genel olarak seçmenlerin öncelikli kaygısı olmaya devam ederken, Harris'in istikrarlı üstünlük sağladığı eyaletlerde kürtaj hakkı, seçmenlerin en önemli sorunu olarak neredeyse ekonomiyle eşleşiyor.

Trump'ın önde olduğu Arizona'da ise sınır güvenliği ve yasa dışı göçmenler, seçmenlerin tercihinde belirleyici rol oynayan konu olmayı sürdürüyor.

ABD'de yeni başkanı 7 kritik eyaletin sonuçları belirleyecek

Ülkede bulunan toplam 50 eyaletin 43'ünü her seçimde neredeyse aynı parti, belirgin bir farkla kazanıyor.

Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, ABD başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.

2024 seçimlerini kazanmak için gereken 270 delege sayısının 93'ünü teşkil eden Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, North Carolina ve Georgia, "salıncak eyalet" konumunda bulunuyor.

ABD seçim sisteminde ülke genelinde toplamda daha az oy almasına rağmen bu eyaletleri kazanarak delegeleri hanesine yazdığı için başkanlık koltuğuna oturan adaylar bulunuyor. Buna en güncel örnek olarak, 2016'daki seçimlerde Trump'ın, rakibi Hillary Clinton'dan daha az oy almasına rağmen salıncak eyaletleri kazanarak 304 delegeye ulaşması ve sonucunda Beyaz Saray'a çıkması gösteriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seçim Yarışı: Harris ve Trump Eşit Güçte - Son Dakika

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