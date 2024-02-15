Seçmenler, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacakları sandıkları sorgulayabilecek - Son Dakika
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Seçmenler, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacakları sandıkları sorgulayabilecek

Seçmenler, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nde oy kullanacakları sandıkları sorgulayabilecek

Seçmenler, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacakları sandıkları, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden sorgulayabilecek. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

15.02.2024 18:21
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Seçmenler, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacakları sandıkları, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden sorgulayabilecek.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için YSK'nin takvimi uyarınca süreç devam ediyor.

Takvime göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.

Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler, nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

YSK'dan yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: AA

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