Seçmenler, İran'a Saldırılara Karşı

19.03.2026 22:30
ABD'de yapılan bir ankette çoğunluk, İran'a yönelik saldırıların İsrail'e faydalı olduğunu düşünüyor.

ABD'de seçmenlere yönelik bir ankette çoğunluk, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlayan ABD- İsrail saldırılarının daha çok "İsrail'e faydası olduğu" düşüncesiyle bu saldırılara karşı çıktığını belirtti.

Orta Doğu Anlayışı Enstitüsü (IMEU) Politika Projesi ve Demand Progress tarafından yaptırılan ankette, ABD'li seçmenin yüzde 56'sı İran'a yönelik saldırıların daha çok "İsrail'e fayda sağladığı" görüşünü paylaşırken bunun, "ABD yararına olduğu" inancını paylaşanların oranı yüzde 29'da kaldı.

Ankete katılan seçmenlerin yüzde 53'ü genel olarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "doğru bulmadığını" belirtirken, yüzde 43'lük kısmı ise bu görüşün tersini savundu.

Katılımcıların yüzde 43'ü İran'a saldırılar nedeniyle Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisine destek olasılıklarının azaldığını ifade ederken, yüzde 31'lik bir kesim ise aynı nedenle Cumhuriyetçileri daha fazla destekleyeceklerini söyledi.

Anket, Amerikan vatandaşları arasındaki görüş ayrılıklarında yaş faktörünün etkili olduğunu ve 45 yaş altı seçmenlerle bu yaşın üzerindeki seçmenlerin bakış açıları arasındaki farkı ortaya koydu. 45 yaşın altındaki seçmenlerin yüzde 68'i "İsrail'e desteği azaltacak" bir siyasi adayı, 45 yaşın üzerindekilerin yüzde 56'sı ise "İsrail'e desteğe öncelik verecek" bir adayı tercih edeceklerini belirtti.

Ayrıca ankete katılan seçmenlerin yüzde 43'ü, "İsrail'in, ABD dış politikasında çok fazla etkisi olduğunu" söylerken, yüzde 41'i ise bu etki düzeyinin "uygun" olduğunu savundu.

Öte yandan söz konusu sonuçların değerlendirildiği anket raporunda, "İran'la yaşanan savaş nedeniyle seçmenlerin kasım ayında (Kongre seçimlerinde) Cumhuriyetçilere destek verme olasılığı azalırken, genç Cumhuriyetçiler de Cumhuriyetçi liderlikten uzaklaşmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
