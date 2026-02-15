SED Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı - Son Dakika
SED Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

15.02.2026 14:53
Bakan Göktaş, Şubat ayı için 1.787 milyar lira SED ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 787 milyon lira tutarındaki Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, SED ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi. Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunun altını çizen Göktaş, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların aile ortamında şefkatle büyümelerini hedeflediklerini vurgulayan Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 9 bin 723 liraya yükseldiğini belirtti. Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 787 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

