Sanatçı Seda Sayan Tokat'ta konser verdi.
Tokat Belediyesince organize edilen konser, Hıdırlık Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Sayan, albümündeki parçaların yanı sıra istek parçalar da seslendirdi. Tokatlılar da şarkılara eşlik etti.
Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sayan, büyük alkış aldı.
Konserde Sayan'ın eşi Çağlar Ökten de parçalar seslendirdi.
Ayrıca Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Seda Sayan'a çeşitli hediyeler verdi.
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