Sarıyer'de, katıldığı yemek yarışmasıyla tanınan şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu.

Kumköy Mahallesi'nde ikamet eden Eren Kaşıkçı'nın (37) evinde hareketsiz halde bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaşıkçı, 2021'de bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasında birinci olmuştu.