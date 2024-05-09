Seferihisar Belediyesi Okullarda Sıfır Atık Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi Okullarda Sıfır Atık Eğitimlerine Devam Ediyor

Seferihisar Belediyesi Okullarda Sıfır Atık Eğitimlerine Devam Ediyor

Seferihisar Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda sıfır atık eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Çocuklara çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan eğitimlerde, iklim değişikliği, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında bilgiler veriliyor.

09.05.2024 17:35  Güncelleme: 17:41
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(İZMİR)- Seferihisar Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda sıfır atık eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Sürdürülebilir temiz bir çevre için en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar ulaşan çalışmalar var. Geleceğimiz, 'Çevre Muhafızlarına' emanet ve bundan çok gurur duyuyorum" dedi.

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullarda sıfır atık eğitimleri veriliyor. Çocuklara çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan eğitimlerde, iklim değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin korunması, israfın ve atıkların azaltılarak geri dönüşüme kazandırılması konularında öğrenciler bilgilendiriliyor. Su ayak izi, karbon ayak izi, atıkları kaynağında ayrıştırma, atık grupları ve renkleri, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji kaynakları hakkında da bilgiler verilmesinin ardından, eğitimler karşılıklı soru cevaplar ile tamamlanıyor. Belediye, yaz tatiline kadar tüm okullarda eğitim çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

"SÜRDÜRÜLEBİR TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN ÇALIŞMALAR VAR"

Seferihisar Çevre Muhafızları Platformu ise düzenlediği eğitimler sayesinde 69 olan üye sayısını, 157'ye çıkardı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Sürdürülebilir temiz bir çevre için en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar ulaşan çalışmalar var. Geleceğimiz, 'Çevre Muhafızlarına' emanet ve bundan çok gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seferihisar Belediyesi Okullarda Sıfır Atık Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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