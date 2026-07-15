Seferihisar Belediyesi'nin Sosyal Tesislerinde ve İştiraklerinde Dijital Ödeme Dönemi - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi'nin Sosyal Tesislerinde ve İştiraklerinde Dijital Ödeme Dönemi

15.07.2026 09:31  Güncelleme: 10:15
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Seferihisar Belediyesi, sosyal tesisler ve iştiraklerinde ödemelerin yalnızca kredi kartı ve banka kartıyla yapılacağı yeni bir dijital ödeme sistemine geçti. Uygulama ile işlem güvenliği ve hızının artırılması hedefleniyor.

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, vatandaşlara sunulan hizmetlerde ödeme süreçlerini daha hızlı, güvenli ve düzenli hale getirmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yeni düzenleme kapsamında belediyeye bağlı sosyal tesisler ile belediye iştiraklerinde gerçekleştirilecek tüm ödemeler yalnızca kredi kartı ve banka kartı ile yapılabilecek.

Dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Seferihisar Belediyesi tarafından uygulamaya alınan yeni sistem sayesinde ödeme işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanması, işlem güvenliğinin artırılması ve hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Uygulamayla birlikte nakit ödeme dönemi sona ererken, tüm tahsilatlar kartlı ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeni ödeme sistemi; Yazarlar Evi Lokanta, Kent Belleği ve Anı Evi, Sığacık Sosyal Tesis, Ürkmez Sosyal Tesis, Çamlık Genç Kafe, Sığacık Bakkalı, Seferihisar Halk Market, Karakayalar Halk Market ve Ürkmez Halk Market başta olmak üzere Seferihisar Belediyesi sosyal tesisleri ve belediye iştiraklerinin tamamında uygulanacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, yeni uygulamanın hizmet kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri her alanda daha kaliteli, güvenli ve çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ödeme süreçlerinde hayata geçirdiğimiz bu yeni uygulama ile hem işlemleri hızlandırmayı hem de hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Belediyemize bağlı sosyal tesislerimiz ve iştiraklerimizde artık tüm ödemeler kredi kartı ve banka kartı ile gerçekleştirilecek. Hemşehrilerimizin göstereceği anlayış ve iş birliği için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Banka, Yaşam, Son Dakika

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