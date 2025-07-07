Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama ve tarama görevi sırasında mağarada metan gazından şehit oldu. Şehit Ahmet Gültekin'in acı haberi Sultangazi'deki baba ocağına ulaştı. Haberi duyan yakınları ve komşuları şehidin evinin önüne koşarken, polis ekipleri de caddeyi araç geçişine kapattı. Şehit Ahmet Gültekin'in oturduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Ahmet Gültekin'in cenazesinin yarın öğlen namazına müteakip Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › ŞEHİDİN ACI HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI - Son Dakika
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