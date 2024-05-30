Şehir merkezinde yemek arayan porsuk vatandaşlar tarafından görüntülendi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan porsuk, şehir merkezinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandı.
Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından yayımlanan nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ortaya çıktı. İlçenin Esmerçayır Mahallesi'nde gece yarısı yiyecek aradığı sırada bir vatandaş cep telefonu kamerasına yakalanan porsuk, rahat hareketleriyle dikkat çekti.
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