10 yıl geçti, şehit annesinin acısı ilk günkü gibi taze - Son Dakika
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10 yıl geçti, şehit annesinin acısı ilk günkü gibi taze

10 yıl geçti, şehit annesinin acısı ilk günkü gibi taze
14.07.2026 11:35
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FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan polis Fatih Dalgıç'ın annesi Asiye Dalgıç, oğlunun acısını 10 yıl sonra bile ilk günkü gibi taşıyor. Oğlunun eşyalarını özenle saklayan anne, ona verdiği sözü tutarak ayakta durmaya çalışıyor.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da meslektaşlarına yardım etmek için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç'ın annesi Asiye Dalgıç, oğlunun şehadetinin üzerinden geçen 10 yıla rağmen acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.

Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı kırsal Alikan Mahallesi'nde yaşayan Dalgıç ailesi, şehit çocuklarının kişisel eşyaları ve fotoğraflarını, evin birçok köşesinde özenle muhafaza ediyor.

15 Temmuz 2016 gecesi şehit olan, 5 kardeşten en büyüğü Fatih Dalgıç'ın annesi Asiye Dalgıç, oğlunun hatıralarıyla yaşıyor.

Anne Asiye Dalgıç, AA muhabirine, acısının halen ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Oğlunu kaybedeli 10 yıl olduğunu belirten Dalgıç, "Ben içeride onlara yemek verilmesine bile razı değilim. Biz onları ne zorluklarla büyüttük. Mekanları cennet olsun yavrularımızın. Bütün yavrularımızı Allah korusun." dedi.

Dalgıç, oğlunun yardımsever ve tez canlı bir kişiliğe sahip olduğunu anlatarak, Fatih Dalgıç'ın arkadaşlarına yardım etmek isterken şehit düştüğünü ifade etti.

Oğlunun, arkadaşının yardım istemesi üzerine olay yerine gittiğini dile getiren Dalgıç, "Çok yardımseverdi. Arkadaşının bir tanesi yardım isteyince oraya gitmişler. O arkadaşını korumaya gidince Allah'ın vadesi o kadarmış. Yapacak hiçbir şey yok." diye konuştu.

Dalgıç, şehadet haberini aldıkları günü unutamadığını kaydederek, "Bize yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söylemişlerdi. Arkadaşlarına sedyenin üzerindeyken 'Bana bir şey olmaz' demiş ama ameliyattan çıkamadı, şehit oldu oğlum." ifadesini kullandı.

Fatih'in ilk evladı olduğunu dile Dalgıç, eşinin vefatının ardından oğlunun ailede hem ağabey hem de babalık sorumluluğunu üstlendiğine dikkati çekti.

"Oğluma söz verdim, 'ağlamayacağım' dedim"

Dalgıç, aradan geçen 10 yıla rağmen oğlunu her gün özlediğini ve zaman zaman onu rüyasında gördüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman '2 sene oldu, 3 sene oldu' diye düşünmedim. Acısı hep ilk günkü gibi. Bir gece uyurken Fatih oğlum kolumdan tuttu. 'Anne, sen Batuhan kardeşimi hiç düşünme, ben onun yanındayım. Sakın ağlama. Anne, hep yanınızdayım' dedi. Ben de oğluma söz verdim, 'ağlamayacağım' dedim."

Oğlunun eşyalarını ve fotoğraflarını görünce duygulandığını dile getiren Dalgıç, "Resimlerinin hepsi burada. Yanıma bir tanesini alıyorum. Hepsini götürürsem dayanamam diye götüremiyorum. Kardeşi Batuhan çok benziyor abisine. Bazen onu gördüğümde abisini görür gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Dalgıç, yaşadığı büyük acıya rağmen diğer çocukları için ayakta durmaya çalıştığını belirterek, geride kalan 4 evladı için dimdik durduğunu, onlar için hem anne hem de baba olmaya gayret ettiğini sözlerine ekledi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken yıllık iznini geçirmek üzere bulunduğu İstanbul'da 15 Temmuz 2016 gecesi meslektaşlarına yardım etmek amacıyla Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'ne giden polis memuru Fatih Dalgıç, darbecilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Asiye Dalgıç, 15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 yıl geçti, şehit annesinin acısı ilk günkü gibi taze - Son Dakika

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