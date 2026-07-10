10 yıl sonra tek teselli: Türk bayrağı - Son Dakika
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10 yıl sonra tek teselli: Türk bayrağı

10.07.2026 11:17
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FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Rüstem Resul Perçin'in babası Necmi Perçin, oğlunun şehadetinin ardından geçen 10 yılda en büyük tesellisinin Türk bayrağının göklerde dalgalanması olduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan Rüstem Resul Perçin'in babası Necmi Perçin, oğlunun şehadetinin ardından geçen 10 yılda tek tesellisinin göklerde dalgalanan "Türk bayrağı" olduğunu söyledi.

FETÖ'nün darbe girişimine kardeşi, amcası ve yeğenleriyle engel olmak isteyen 18 yaşındaki Rüstem Resul Perçin, babasının askerlik künyesini takarak gittiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) içerisinden açılan ateşle şehit oldu.

Şehit Rüstem Resul Perçin'in babası Necmi Perçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin 15 Temmuz gecesi il dışında olduğunu, oğlunu en son evde bilgisayar oyunu oynarken gördüğünü söyledi.

Oğlunun şehadetinin ardından ailece zorlu bir süreçten geçtiklerini anlatan Perçin, hem kendilerinin hem de diğer çocuklarının psikolojik olarak sıkıntılar yaşadığını belirterek bu süreçte en büyük tesellilerinin ezanın minarelerden okunmaya, Türk bayrağının ise göklerde dalgalanmaya devam etmesi olduğunu söyledi.

"Bize düşen onun o şerefini kirletmeden bir yaşam sürebilmek"

Ders alınması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Perçin, yaşadıklarını anlatmaktaki amacının acısını dile getirmek değil, aynı acıları başka ailelerin yaşamamasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Perçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu acılardan bu alçaklıklardan ders alınıp insanların canı yanmasın, malı yitirilmesin, psikolojisi bozulmasın, Sünni'siyle, Alevi'siyle, Kürt'üyle, Türk'üyle güzel, müreffeh, birbirimize düşürülmeyecek şekilde birbirimizi severek, kucaklayarak yaşadığımız bir ülke olsun inşallah. Benim tek amacım, gayem bu saatten sonra bu. Yani birilerine acınızı gösterip 'Aman kardeşim, ben yandım. Bak, orası ateş. Orada sen yanma.' demektir."

Oğlunun şehadetinin şerefli olduğunu kaydeden Perçin, "O kendi makamını kazandı. Kendi şerefidir. Bize de düşen onun o şerefini kirletmeden bir yaşam sürebilmek ama kabullenilmesi herkes ferdi olaraktan çocuklar için başka şeyler. Vatana, millete, devlete bağlı, sadık insan olarak yaşamanın gayreti, çabası içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

"Çok şükür ki bayrağım göklerde"

Her 15 Temmuz'da evdeki atmosferin "boğucu" olduğunu dile getiren Perçin, "Şimdi sizin yerinize geçebilecek bir çocuğunuz var. Siz biraz hastasınız. Kendinizi hasta hissediyorsunuz. Her an böyle bir şey olacakmış gibi kendi yerinize hazırladığınız bir yedeğiniz, bir klonunuz var. Bir anda yok oldu. Her şey bitti. Onunla ilgili hayalleriniz, kendi evinizde kurduğunuz o dünyanız, küçücük dünyanızla ilgili her şey bir anda yandı, kül oldu, bitti. Gerçekten büyük yıkım." dedi.

Perçin, 10 yıldır kendisini ayakta tutan en önemli şeyin, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam ve ayakta olması olduğunu belirterek "Çok şükür ki bayrağım göklerde. Çok şükür ki ezanım minarelerde. Gerçekten bunlar gitseydi çok üzülürdüm." ifadelerini kullandı.

Herkesin birbirini sevmek zorunda olmadığını ancak devletini, milletini ve birlikte yaşadığı insanları sevmesi gerektiğini ifade eden Perçin, toplumda kavga ve ayrışmaya neden olan anlayışların geride bırakılması halinde Türkiye'nin kardeşlik içinde daha da ilerleyeceğine inandığını, bu umudun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Her karanlığın ardından bir sabahın geldiğini söyleyen Perçin, "Bizim insanlarımızda ışık var. Çok güzel bir ülkemiz var. Birlik beraberliğimizi daim kıldığımız sürece çok ileriye aydınlık güzel bir Türkiye'ye gidiyoruz." dedi.

Perçin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, hüzünler paylaşıldıkça azalırmış. Geliyorlar, gidiyorlar, soruyorlar. Hüznümüzü, acımızı azaltıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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