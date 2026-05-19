Şehit Babasından TDV\'ye Kurban Bağışı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde şehit Barış Akın'ın babası Ali Akın, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.

İlçe Müftüsü Selahattin Aydın'ı makamında ziyaret eden Akın, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi aldı.

TDV adına kurban vekaletini kabul eden Aydın, bağışı dolayısıyla Akın'a teşekkür etti.