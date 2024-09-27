Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın Anısına Park Açıldı - Son Dakika
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Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın Anısına Park Açıldı

Şehit Bekçi Fırat Doğan\'ın Anısına Park Açıldı

Tekirdağ'da 3 yıl önce şehit olan bekçi Fırat Doğan'ın ismi, 100. Yıl Mahallesi'nde bir parka verildi. Açılışta konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehitleri rahmetle anarak, ailelerine sabır diledi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, bireysel silahlanmaya karşı acil tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. Açılışa, şehidin ailesi ve protokol üyeleri katıldı.

27.09.2024 17:46
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Tekirdağ'da 3 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Fırat Doğan'ın ismi parka verildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 100. Yıl Mahallesi'ndeki parkın açılışında yaptığı konuşmada, şehitleri rahmetle anarak ailelerine sabır diledi.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Soytürk, şehidin isminin parkta yaşatılacak olmasının çok anlamlı olduğunu dil getirdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da şehitlerin her zaman başlarının tacı olduğunu söyledi.

Şehidin isminin bir minnet gösterisi olarak parkta yaşayacağını aktaran Nallar, "Son dönemde kontrolsüz bir şekilde artan bireysel silahlanmanın tehlikelerini ve sakıncalarını her gün acı tecrübelerle idrak ediyoruz. En acil şekilde, en sert tedbirlerin alınarak bireysel silahlanmayla topyekun mücadeleye başlanmalıdır diyoruz. Şehit ailemize, eşine ve çocuklarına sabır diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek şehidin annesi Selfinaz, babası Halil İbrahim, eşi Nesibe, çocukları Yağız Alp ve Eylül Doğan ile protokol üyeleri tarafından parkın açılışı yapıldı.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kaymakamlar, şehit bekçinin mesai arkadaşları ve emniyet personeli katıldı.

Olay

Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında, 14 Temmuz 2021'de, kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edilmiş, olay yerine giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan, N.S'nin silahlı saldırısına uğramıştı.

Yaralanan bekçiler hastaneye kaldırılmış, Koşal müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Fırat Doğan da 3 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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