Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ\'ın adı okula verildi

15.05.2026 16:27
Pençe-Kilit operasyonunda yaralanıp şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı, memleketi Feke'deki Ormancık Ortaokulu'na verildi. Törende Kaymakam ve şehidin babası konuştu, okul bahçesine fidan dikildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 16 Kasım 2024'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 3 Aralık 2024'te şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı, memleketi Feke ilçesindeki bir okula verildi.

Feke Kaymakamlığının kararıyla Ormancık Ortaokulu'nun adı "Ormancık Şehit Eren Kızıldağ Ortaokulu" olarak değiştirildi.

İsim değişikliği dolayısıyla okulda düzenlenen törende, şehidin öz geçmişi okunarak dua edildi.

Kaymakam Feyza Yılmaz törende, şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını ifade etti.

Şehidin babası İsmail Kızıldağ da oğlunun adının okula verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehit Eren Kızıldağ anısına okul bahçesine fidan da dikildi.

Kaynak: AA

