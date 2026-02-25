Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat, Son Yolculuğuna Uğurlandı

25.02.2026 17:51  Güncelleme: 21:34
Balıkesir’de görev uçuşu sırasında F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'de görev uçuşu sırasında F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 41 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Bolat'ın cenazesi, Balıkesir Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen tören sonrası uçakla İzmir Çiğli'deki aile evine getirildi. Evde yapılan şehit duasının ardından şehit Bolat'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'ne getirildi.

Bolat için burada ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene annesi Şehriban Bolat, babası Yusuf Bolat, ağabeyleri ve kız kardeşleri, eşi Ayşe Nilay Bolat, kızı Nil Bolat'ın yanı sıra; İzmir Valisi Süleyman Elban, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Ege Ordu ve Garnizon Komutanı İrfan Özsert, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede, şehit Bolat'ın annesi, eşi, kızı ve aile üyeleri uzun süre ağlayarak tabuta sarıldı. Eşi Ayşe Nilay Bolat,"Ben seni sarılarak gönderdim böyle mi alacaktım" diyerek feryat etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Oktay'ın naaşı İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı.

Tören sonrasında şehit Bolat'ın cenazesi Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: ANKA

22:25
