Şehit Hava Uzman Çavuş Emre Sayın, Balıkesir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

(BALIKESİR) – Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Emre Sayın için Zağnos Paşa Camisi'nde, cuma namazının ardından tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri mangaların omuzlarında cami avlusuna getirildi. Duaların okunmasının ardından Emre Sayın için helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Hava Uzman Çavuş Emre Sayın, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Emre Sayın'ın naaşı, Balıkesir Başçeşme Şehitliği'nde toprağa verildi.