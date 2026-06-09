Bakan Tekin'den Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın için anma mesajı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın 9'uncu vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Bakan Yusuf Tekin mesajında, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ettiğini belirterek, "Aybüke Öğretmen'imizin aziz hatırası, öğretmenliğin bu milletin gönlündeki yerini bize yeniden hatırlatmaktadır. Öğretmenlik; öğrencinin kalbine dokunma, milletin yarınını inşa etme ve vatanın her köşesinde aynı mesuliyetle var olma iradesidir. Aybüke Öğretmen, bu milletin öğretmene neden 'emanet taşıyıcısı' gözüyle baktığını derinden hissettiren isimlerden biriydi. O, Batman Kozluk'ta öğretmenliğin sınıfın sınırlarını aşarak bir memleket meselesine dönüştüğünü hayatıyla gösterdi. Genç yaşına rağmen vazifesini bir görev yeri tercihi olarak görmedi, 'Bayrağın dalgalandığı her yer bizim vatanımızdır' diyerek yola çıktı. İlk görev yerine adım attığı andan itibaren imkanları çoğaltan gayreti ve eğitime adanmışlığıyla kurduğu müzik sınıfında evlatlarımıza, bu topraklara aidiyeti ve kardeşlik duygusunu notalar eşliğinde taşımaya gayret etti. Bazen bir türkü, bazen adı konulmamış bir fedakarlık, bazen de yalnız orada bulunmanın verdiği güven ve samimiyet öğrencilerinin hafızasında silinmeyecek izler bıraktı" dedi.

Bakan Tekin, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Ne var ki bu vakur yürüyüş, hain bir saldırıyla yarıda bırakıldı. Aybüke Öğretmen'imizi genç yaşında aramızdan alan o karanlık saldırı, onun sesini milletimizin vicdanında susturamadı. Onun yarım kalan türküsü, bugün Anadolu'nun dört bir yanında aynı azim ve kararlılıkla yürüyen öğretmenlerimizin ve onların yetiştirdiği evlatlarımızın gönlünde yankılanmayı sürdürüyor. Şenay Aybüke Yalçın Öğretmen'imizi ve onun şahsında tüm maarif şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Başta Aybüke Öğretmen'imizin saygıdeğer ailesi olmak üzere, evlatlarını bu ülkenin istikbaline feda eden tüm şehit ailelerimize sabır ve metanet diliyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun."