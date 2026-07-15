15 Temmuz şehidi Niyazi Ergüven kabri başında anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehidi Niyazi Ergüven kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi Niyazi Ergüven kabri başında anıldı
15.07.2026 14:50
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis Niyazi Ergüven, Kahramanmaraş'ta kabri başında dualarla anıldı. Törene ailesi, protokol ve vatandaşlar katıldı; ardından şehidin annesi ziyaret edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Niyazi Ergüven, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki kabri başında anıldı.

Türkoğlu Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi ve şehidin mezarına karanfiller bırakıldı.

Anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, şehit polis memuru Niyazi Ergüven'in annesi Saadet Ergüven'i evinde ziyaret etti.

Vali Ünlüer ve beraberindeki heyet, daha sonra 15 Temmuz gazileri Hacı Demirci, Serkan Yeşilay ile gazi polis memuru Mücahit Türkoğlu'nu evlerinde ziyaret ederek fedakarlıkları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidi Niyazi Ergüven kabri başında anıldı - Son Dakika

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