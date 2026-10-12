Şehit uzman çavuş, Kahramanmaraş\'ta toprağa verildi

ANKARA'da görev sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş (34), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da görev sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Hastane morgundan alınan cenaze, önce baba ocağına ardından Abdülhamid Han Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

TÖRENE EŞİNİN PARKASIYLA KATILDI

Törende anne Emine ve baba Salih Güneş, güçlükle ayakta durdu. İmamın helallik almasının ardından cenaze namazı kılındı, daha sonra Yusuf Güneş'in Türk bayrağına bağlı tabutu top arabasına konuldu. Törene eşinin parkasıyla katılan Hüsne Güneş, tabutu okşayarak gözyaşı döktü. Elinde eşinin fotoğrafını taşıyan Güneş, bir süre tabutu tutarak cenaze aracına eşlik etti. 2 çocuk babası Yusuf Güneş'in cenazesi, götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.