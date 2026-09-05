Antalya'da Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Antalya'da Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet Merkezi Açıldı

Antalya\'da Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet Merkezi Açıldı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehit aileleri ve gazilere yönelik Kanal Mahallesi'nde psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen desteği sunan bir hizmet merkezi açtı. Merkezde ayrıca çocuklara eğitim setleri dağıtılacak.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilmek amacıyla hayata geçirdiği Şehit Yakınları ve Gaziler Hizmet Merkezi, Kanal Mahallesi'nde faaliyete başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de merkezi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2023 yılında kurulan Şehit ve Gazi Yakınları Şube Müdürlüğü, çalışmalarını yeni bir hizmet merkeziyle güçlendirdi. Kanal Mahallesi'nde içerisinde psikolog, fizyoterapist ve diyetisyenin hizmet vereceği Şehit Yakınları ve Gaziler Hizmet Merkezi açıldı. Merkezi ziyaret eden Başkan Vekili Özdemir, merkezde görevli çalışanlarla biraraya geldi.

"ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Özdemir, merkezin hayata geçirilmesinin kendileri için ayrı ve özel bir anlam taşıdığını söyledi. Özdemir, "Doğrudan gazilerimizin, şehit yakınlarımızın müracaat edebileceği bir hizmet merkezimizin olmasını çok arzu ediyorduk. Çok şükür bugünlere nasip oldu" dedi.

Şehit ve Gazi Yakınları Şube Müdürlüğü'nü 2023 yılında kurduklarını hatırlatan Özdemir, şehitlerin ve gazilerin fedakarlığının karşılığının hiçbir hizmetle ödenemeyeceğini belirterek, "Biz ne yapsak bu vatan uğruna canını feda eden şehitlerimize, uzvunu feda eden gazilerimize minnetimizi, şükranlarımızı gösteremeyiz. Ama onların doğrudan gelebilecekleri, hizmet alabilecekleri, onlara doğrudan dokunabileceğimiz bir hizmet merkezi hayalimiz vardı. Bunu da çok şükür hayata geçirdik" diye konuştu.

ŞEHİT VE GAZİLERİN ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ

Merkezde diyetisyen, fizyoterapist, 0-18 yaş aralığına çocuk ve ergen psikoterapisi, 18 yaş ve üstüne yetişkin psikoterapisi desteği sunulacak. Merkez, şehit yakınları ve gazilerin ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri bir dayanışma noktası olacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ise şehit ve gazilerin ilkokul, ortaokul ve liseye başlayacak çocuklarına çanta ve kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim setleri hazırlandı.

ÇANTA VE KIRTASİYE SETLERİ ULAŞTIRILACAK

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, hazırlanan eğitim setlerinin ayrıntılarını paylaştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için kız ve erkek çocuklara uygun olarak hazırlanan setlerde sırt çantasından beslenme çantasına, su mataralarından kırtasiye malzemelerine ve oyun hamuruna kadar çok sayıda ürün yer aldı. "Şehit ve gazilerimizin çocukları bizim emanetimiz" anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Yavuz, "Arkadaşlarımız kapı kapı gezerek kırtasiye setlerini şehit ve gazilerimizin çocuklarına teslim edecekler" dedi.

"EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Özdemir de çocuklara yönelik desteğin sadece bir eğitim yardımı olmadığını belirterek, "Bir nebze de olsa 'Biz buradayız' demek istedik. 'Kapımız, gönlümüz her zaman sizlere açık' demek istedik" ifadelerini kullandı.

Özdemir, yeni eğitim öğretim yılında tüm çocuklara başarılar dileyerek, şehit ve gazilerin çocuklarının Türkiye'nin aydınlık geleceğine umut olmaları temennisinde bulundu.

Özdemir, sözlerini Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve özlemle anarak tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet Merkezi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet Merkezi Açıldı - Son Dakika
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