Şehitkamil Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için etkinlikler düzenliyor

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(GAZİANTEP) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Sizleri, düzenleyeceğimiz ücretsiz etkinliklere davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Spor, kültür ve sanat alanında ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikler, her yaş grubundan yurttaşa hitap edecek şekilde planlandı.

Başkan Yılmaz, tüm vatandaşları etkinliklere davet ederek, şu açıklamayı yaptı:

"Sizleri, sevdiklerinizle birlikte bu muhteşem organizasyonlarda ağırlamaktan büyük onur duyacağımızı belirtmek isterim. Unutulmaz anlar ve bayram coşkusunu birlikte yaşamak için sizleri etkinlik alanlarımızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun! Sevgi ve saygılarımla."

GÜLŞEN SAHNEDE OLACAK

Etkinlikler, 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özel Yüzme Şenlikleri" ile başlayacak. Aynı gün 14.00-17.00 saatleri arasında Gazikent Stadyumu'nda M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi ve Şehitkamil Vadi Park'ta "Gençlik Spor Şöleni" düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise Pancarlı Festival Alanı'nda saat 20.00'de Warm Up-DJ Zen, saat 21.30'da Gülşen ve saat 23.00'te İlkay Sencan sahne alacak.

Bayram günü 19 Mayıs Pazar ise saat 18.00'de Celal Doğan Parkı ile Şehitkamil Meydanı arasında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özel 100 Metre Bayraklı Kortej Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 19.00'da Şehitkamil Sanat Merkezi'nde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özel Konservatuar Hazırlık Öğrencileri Konseri" düzenlenecek.