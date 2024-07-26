Şehitkamil Belediyesi Muharrem Ayı'nda Aşure ve Dondurma İkramında Bulundu - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Muharrem Ayı'nda Aşure ve Dondurma İkramında Bulundu

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Şehitkamil Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla yetişkinlere aşure, çocuklara da dondurma ikramında bulundu. Beykent ve Kuzeyşehir’de gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşlarla birebir sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.

26.07.2024 14:41  Güncelleme: 15:08
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla yetişkinlere aşure, çocuklara da dondurma ikramında bulundu. Beykent ve Kuzeyşehir'de gerçekleştirilen etkinlikte Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşlarla birebir sohbet ederek onların sorunlarını dinledi.

Şehitkamil Belediyesi aşure ve dondurma ikramında bulundu. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, etkinlik kapsamında vatandaşlara aşure ikram etti. Başkan Yılmaz, daha sonra Dondurma Karavanı içerisinden çocuklara dondurma ikramında bulundu.

Beykent ve Kuzeyşehir'de düzenlenen etkinliklerde Başkan Yılmaz'a yoğun ilgi gösterildi. Başkan Yılmaz etkinlikte vatandaşların sorunlarını dinledi, çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Yılmaz'dan dayanışma mesajı

Etkinliğe ilişkin konuşan Başkan Umut Yılmaz, " Muharrem Ayı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Biz de bu anlamlı ayda, vatandaşlarımızla bir araya gelerek aşure ikramında bulunduk. Bu vesileyle hem geleneğimizi yaşatıyor hem de vatandaşlarımızla birebir iletişim kurarak onların sorunlarını dinliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde daha güzel günlere ulaşacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Muharrem Ayı, Umut Yılmaz, Beykent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediyesi Muharrem Ayı'nda Aşure ve Dondurma İkramında Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi Muharrem Ayı'nda Aşure ve Dondurma İkramında Bulundu - Son Dakika
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