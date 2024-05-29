Şehitkamil Belediyesi'nden Aile Merkezleri Rölyef Sergisi

Güncel

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, 250 eserden oluşan "Aile Merkezleri Rölyef Sergisi"ni sanatseverlerin beğenisine sundu.

Şehitkamil Sanat Merkezi içerisindeki Sanat Galerisi'nde gerçekleşen serginin açılışı yoğun bir katılımla yapıldı. Bülbülzade Aile Merkezi ve Hanımlar Lokali Aile Merkezi'nde el beceri kursunda eğitim gören 80 kursiyer, alüminyum folyo ve rölyef teknikleriyle 250 eser üretti.

Serginin açılışı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu tarafından yapıldı. Açılış konuşmasında, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın sevgi, saygı ve selamlarını ileten Bereketoğlu, şunları kaydetti:

"Şehitkamil Belediyesi olarak yeni dönemde, yeni kursiyerlerimiz ve çalışmalarımızla sizlerle olacağız. Kursiyer sayımızı, kurs çeşitliliğimizi artırarak daha fazla kişiye ulaşmayı ve daha çok beceri kazandırmayı hedefliyoruz. Bu becerileri ürün haline getirerek ev hanımlarımıza ve genç kızlarımıza hem eğitici hem öğretici hem de gelir kaynağı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte emeği geçen ve katkı veren Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize de ortaya koydukları bu başarılı eserlerden dolayı içtenlikle teşekkür ediyoruz."