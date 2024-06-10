Şehitkamil'de Atatürk ve Gençlik Yarışmalarının Kazananları Ödüllendirildi - Son Dakika
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Şehitkamil'de Atatürk ve Gençlik Yarışmalarının Kazananları Ödüllendirildi

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Şehitkamil'de düzenlenen Atatürk ve Gençlik konulu kompozisyon, resim ve karaoke yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde, öğrenciler yeteneklerini sergilemenin ve ödüllerini almanın gururunu yaşadı.

10.06.2024 15:50  Güncelleme: 17:33
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Atatürk ve Gençlik" konulu kompozisyon, resim ve karaoke yarışmalarında kazananlara ödülleri verildi.

19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen kompozisyon, resim ve karaoke yarışmaları tamamlandı. Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği yarışmalarda, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu'nun katılımıyla Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) gerçekleşen ödül töreninde, öğrenciler yeteneklerini sergilemenin ve ödüllerini almanın gururunu yaşadı. Bereketoğlu, benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Şehitkamil, Gençlik, Spor, Kültür, Güncel, Son Dakika

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