Gaziantep'te Zabıta Denetiminde Tehlikeli Gıda Ürünleri İmha Edildi

Güncel

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde bir işletmede halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden çok sayıda bozulmuş ve etiketsiz ürün tespit edilerek imha edildi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sanayi Mahallesi'nde gıda ürünü satışı yapan iş yerlerine yönelik düzenlenen kapsamlı denetimlerde; bir işletmede 3 ton kova küflenmiş ve bozulmuş salça, 900 kilogram etiketsiz baharat, 28 kilogram etiketsiz ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş helva ve son kullanma tarihi geçmiş 96 paket çikolata ele geçirildi.

Tespit edilen durumun ardından işletmeye karşı gerekli cezai işlemler başlatıldı. Ele geçirilen tüm bozulmuş ve etiketsiz gıda ürünleri toplanarak imha edildi.

Yetkililer, gıda alışverişi yaparken ürünlerin etiket bilgilerine dikkat edilmesi, ambalajların sağlam olmasına özen gösterilmesi ve şüpheli bir durum fark edilirse derhal yetkililere bildirilmesi gerektiğini vurguladı.