Şehitkamil Belediyesi, Dondurma Karavanı Projesiyle Çocuklarla Buluşuyor

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın önderliğinde başlatılan "Dondurma Karavanı" projesi, her gün farklı mahallelerde çocuklarla buluşuyor.

Şehitkamil'de başlatılan Dondurma Karavanı projesi kapsamında son olarak Çıksorut ve Yeşilova Mahalleleri ziyaret edildi.

Çocukların bu zorlu dönemlerde moral ve motivasyon bulmalarını sağlamak adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "Ekonomik kriz döneminde çocuklarımızın mutlu olmasını sağlamak, onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak bizim için çok önemli. 'Dondurma Karavanı' projesi ile çocuklarımıza küçük de olsa bir mutluluk verebilmeyi hedefliyoruz. Her gün farklı mahallelerdeki çocuklarımızı ziyaret ederek, onların bu sıcak yaz günlerinde serinlemelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur" dedi.