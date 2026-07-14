Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Aksaray’da - Son Dakika
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Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Aksaray’da

14.07.2026 12:09
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Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan sporcular, Aksaray'a geldi.

Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan sporcular, Aksaray'a geldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenleri ve yaralananları anmak amacıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen bisiklet turu kapsamında Aksaray'a ulaşan katılımcılar için 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda tören düzenlendi.

Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur, burada Aksaray Valisi Murat Duru'ya plaket takdim etti. Vali Duru, Okur ve sporculara, şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırılmak üzere toprak verdi.

Vali Duru, burada yaptığı açıklamada, Ömer Halisdemir'in kahramanlığının unutulmaması gerektiğini söyledi.

35 profesyonel bisiklet sporcusunun 1056 kilometrelik anlamlı yolculuk boyunca şehitliklerden alacakları vatan toprağını kahraman şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine bırakacağını belirten Duru, "Bu anlamlı etkinlikte bir arada olmaktan mutluluk duyduk. Devletimizin bu kara günü bir daha yaşamamasını temenni ediyoruz. Seneidevriyesinde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Törenin ardından bisikletliler, Niğde'ye gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Aksaray’da - Son Dakika

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