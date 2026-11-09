Şehzadeler Belediyesi eski eşyaların çöp konteynerine atılmaması için çağrı yaptı

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, eski ev eşyalarının çöp konteynerlerine bırakılmaması çağrısında bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, konteynerlere bırakılan eşyaların çöp toplama araçlarına zarar verdiği belirtilerek, kullanılmayan ev eşyalarının talep üzerine vatandaşların adreslerinden alındığı bildirildi.

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "kullanılmayan ev eşyalarının çöp konteynerlerine ve çevresine bırakılmaması" konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, rastgele bırakılan eşyaların görüntü kirliliğine yol açtığı, konteynerlere atılan ev eşyaları ve molozların ise çöp toplama araçlarına zarar verdiği belirtildi.

BELEDİYEYE BAŞVURU YAPIN

Ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlar sonucu ortaya çıkan molozların ve kullanılmayan eski ev eşyalarının belediye ekiplerince adreslerden alındığı belirtilen açıklamada, yurttaşların bu hizmetten yararlanmak için Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne veya Çözüm Merkezi'ne doğrudan başvurabilecekleri ya da 444 90 45 numaralı telefonu arayabilecekleri bildirildi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Yurttaşlar, belediyeyi arayarak kullanmayacakları ev eşyalarının alınmasını talep ediyor. Eşyalar yerinde incelenirken, kullanılacak şekilde olması durumunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri adrese giderek eşyaları ücretsiz olarak alıyor. Ancak kullanılmayacak şekilde olması durumunda ise ev sahipleri eşyaları evden tahliye ediyor, başvurunun ardından Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri belirli bir ücret karşılığında eşyaların bertarafını sağlıyor.

CEZAİ YAPTIRIMI VAR

Şehzadeler Belediyesi'nce yapılan açıklamada, çöp konteynerlerine veya çöp kenarlarına atılan ev eşyaları ile molozları atanların tespit edilmesi durumunda cezai işlemle karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi.