Şeker fabrikasında tankerin kabininden düşen sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şeker fabrikasında tankerin kabininden düşen sürücü hayatını kaybetti

Şeker fabrikasında tankerin kabininden düşen sürücü hayatını kaybetti

Konya Ereğli'de bulunan Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası'nda meydana gelen olayda, tankerin kabininden düşen sürücü Mehmet Sarı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.02.2024 00:54  Güncelleme: 00:57
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KONYA'da, Ereğli Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası'nda tankerin kabininden düşen sürücü Mehmet Sarı (59), boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası sahasında meydana geldi. Şeker fabrikasından pancar melası almaya gelen Mehmet Sarı, kullandığı 42 APN 923 plakalı tankerin kabininden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boynu kırılan Sarı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Sarı'nın cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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