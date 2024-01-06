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Selami Şahin, Dubai'de müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
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Selami Şahin, Dubai'de müzikseverlerle buluşacak

Türk müziğinin usta isimlerinden Selami Şahin, 12 Ocak'ta Dubai'de Jumeirah Zabeel Sarayı'ndaki Zabeel Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak. Şahin, Türkçe ve Arapça şarkılarla sahnede olacak ve sevilen şarkılarını seslendirecek.

Selami Şahin, Dubai\'de müzikseverlerle buluşacak
06.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:52
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Türk müziğinin usta isimlerinden Selami Şahin, 12 Ocak'ta Dubai'de müzikseverlerle buluşacak

Sanatçı, Dubai'de Jumeirah Zabeel Sarayı'ndaki Zabeel Tiyatrosu'nda dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

Şahin, konsere ilişkin AA muhabirine verdiği görüşte, Dubai'deki sevenleriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyacağını dile getirerek, "Ben Arap kökenli bir ailenin evladıyım. Çocukluktan bu yana bu kültürel zenginlikle birlikte sanat kariyerimi şekillendirmem, beni oradaki kardeşlerim karşısında çok daha büyük bir heyecana ortak kılıyor. Hem Türkçe hem Arapça şarkılarla sahnede olacağım. Sanatseverleri konserimize bekliyorum. Tüm ekibime ve sevenlerime şimdiden sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Konserde Selami Şahin, aralarında "Gitme Sana Muhtacım", "Özledim Her Şeyini" ve "Seninle Başım Dertte"nin bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirecek.

Kaynak: AA
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