Selanik'te Küresel Deniz Yolları Vurgusu

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Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen 2. Güneydoğu Avrupa Bağlantı Forumu'nun son gününde yapılan toplantılarda, limanlar, kanallar ve uluslararası deniz yollarının küresel bağlantılar için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Selanik Ofisi Direktörü Katerina Çapikidu, bugün sona eren forumda yaptığı konuşmada, Süveyş Kanalı gibi önemli kanalların halen dünya ticaretinde belirleyici faktör olduğunu dile getirdi.

Çapikidu, Süveyş Kanalı gibi küresel deniz yollarının tarih boyunca önemli ticari ve stratejik rol oynadığını hatırlatarak, "Bu tür altyapı yatırımları, sadece ticaret açısından değil, aynı zamanda askeri ve stratejik açıdan da büyük öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Democritus Üniversitesi Uluslararası Politika Bölümü Öğretim Üyesi Sotiris Sermbos, Selanik ve Dedeağaç (Aleksandrupoli) limanlarının Yunanistan'ın stratejik konumunu güçlendirdiğini ve bu limanların bölgedeki enerji ve ticaret taşımacılığında kilit rol oynadığını ileri sürdü.

Sermbos, " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bölgesel işbirliğinde yeni bir paradigma değişikliği yaşanıyor. Yunanistan da limanlarındaki altyapı yatırımlarıyla bu süreçte önemli bir oyuncu haline geliyor." diye konuştu.

Alman Marshall Fonunun (GMF) Jeopolitik Risk ve Strateji Yöneticisi Martin Quencez, Avrupa Birliği'nin (AB) değişen jeopolitik dengelere uygun yeni stratejik araçlar geliştirmesi gerektiğini savundu.

Quencez, "Bölgesel işbirliği ve altyapı projeleri, AB'nin daha yavaş işleyen Brüksel merkezli süreçlerine kıyasla daha hızlı ve etkin sonuçlar verebilir." dedi.

Forumda konuşan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Konstantinos Filis ise bölgesel işbirliği ve altyapı projelerinin önemini vurguladı.

Filis, "Selanik, bölgesel işbirliğinde kilit merkez olabilir ve böylece Yunanistan, Balkanlar'da daha etkin rol oynayabilir." ifadesini kullandı.