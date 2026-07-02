Selanik'te Saldırıya Kınama Eylemi - Son Dakika
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Selanik'te Saldırıya Kınama Eylemi

02.07.2026 23:08
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Yunanistan'da bir siyasetçinin evine düzenlenen saldırıda 1 ölü, 4 yaralı. Kınama eylemi yapıldı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde dün bir siyasetçinin evine düzenlenen, bir kişinin ölümü ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırı için kınama eylemi yapıldı.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin çağrısı üzerine, partililer, Yeni Demokrasi Gençlik kolları ve saldırıyı kınamak isteyen eylemciler, olayda yaralananların kaldırıldığı Hipokrat Hastanesi önünde bir araya geldi.

Yeni Demokrasi Partisi Selanik milletvekillerinin de katıldığı eylemde, dün Yeni Demokrasili siyasetçi Afroditi Nestora'nın yaşadığı binaya patlayıcı düzenekle düzenlenen saldırı kınandı.

Nestora dahil 4 kişinin yaralandığı, Nestora'nın 72 yaşındaki annesinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki olarak bazı eylemciler, üzerinde "Sizden korkmuyoruz" yazılı tişörtler giydi.

Olay

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yöneticisi Afroditi Nestora'nın yaşadığı apartmana bırakılan, kamp tüpüyle hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı düzenek dün sabahın erken saatlerinde infilak etmişti.

Olayda Nestora ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Nestora'nın annesi Vaya Nestora (72) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Patlama nedeniyle açık otoparktaki araç ve motosikletler kullanılamaz hale gelmiş, çıkan yangın binanın birinci katındaki dairede hasara yol açmıştı.

Aynı saatlerde Selanik'te Yeni Demokrasi Partisi'nden 2 siyasetçinin yaşadığı binaların girişlerine bırakılan benzer düzenekler de patlamış, olaylarda yaralanan olmamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selanik'te Saldırıya Kınama Eylemi - Son Dakika

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