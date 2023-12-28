 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Selçuk İnan: Acısını da mutluluğunu da iyi bildiğim bir kupa - Son Dakika
Üye Girişi

Selçuk İnan: Acısını da mutluluğunu da iyi bildiğim bir kupa

Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, yarın Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılaşacak. Selçuk İnan, 'İlk defa tribünden izleyeceğim. Pek çok kez sahada oldum kazandığım da oldu kaybettiğim de. Acısını da mutluluğunu da iyi bildiğim bir kupa' dedi.

28.12.2023 - 19:07,
Abone Ol

Selçuk İnan: Acısını da mutluluğunu da iyi bildiğim bir kupa

Mustafa AKIN/Riyad(Suudi Arabistan),(DHA) - Teknik direktör Selçuk İnan, 'İlk defa tribünden izleyeceğim. Pek çok kez sahada oldum kazandığım da oldu kaybettiğim de. Acısını da mutluluğunu da iyi bildiğim bir kupa' dedi.

Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, yarın Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) davetlisi olarak Riyad'a gelen Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Selçuk İnan, mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk defa böyle bir kupa finalini tribünden izleyeceğini dile getiren Selçuk İnan, 'Pek çok kez sahada oldum kazandığım da oldu kaybettiğim de. Acısını da mutluluğunu da iyi bildiğim bir kupa. İyi futbolun oynandığı, hak edenin kazandığı, sadece futbolun konuşulduğu bir maç olmasını diliyorum. Sonuçta ülkemizden uzakta bir yerde bu maçı oynuyoruz. Ülkemizi, ülkemizin futbolunu en iyi şekilde temsil etmek öncelikli isteğim. Her iki takıma da başarılar diliyorum' diye konuştu.

Selçuk İnan: Acısını da mutluluğunu da iyi bildiğim bir kupa
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Suudi Arabistan, Selçuk İnan, Süper Kupa, Riyad, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk İnan: Acısını da mutluluğunu da iyi bildiğim bir kupa - Son Dakika


20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu

Son Dakika
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 20:26:58. #1.13#
SON DAKİKA: Selçuk İnan: Acısını da mutluluğunu da iyi bildiğim bir kupa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement