Selçuklu Belediyespor Kulübü Sporcuları 178 Madalya ile Gururlandırdı

Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olan Selçuklu Belediyespor Kulübü, sporcu sayısı, branş çeşitliliği ve güçlü altyapısıyla adından söz ettiriyor. Konya'da spor alanındaki başarılarıyla dikkat çeken kulübün sporcuları, 2025 yılında katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde ederek hem şehri hem de Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Sporcular yıl boyunca farklı branşlarda gösterdikleri performanslarla 70 altın, 55 gümüş ve 53 bronz olmak üzere toplamda 178 madalya kazandı.

Selçuklu'nun başarılı sporcu ve antrenörleri için 'Selçuklu'nun Yıldızları Ödül Töreni' düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda 12 farklı branşta mücadele eden 100 sporcu ödüllerini aldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gurur duyduklarını belirterek, gençlere destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan, bu başarının tesadüf olmadığını, büyük emek ve fedakarlığın sonucu olduğunu vurguladı. Hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu ifade eden Pekyatırmacı, yeni sporcu merkezi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle sporcuları olimpiyatlara hazırlamak istediklerini belirtti.

Törene Konya Valisi İbrahim Akın, milletvekilleri, bölge idare mahkemesi başkanı, üniversite rektörü, kaymakam, iletişim başkanlığı bölge müdürü, il gençlik ve spor müdürü, il milli eğitim müdürü, kulüp başkanı ve yönetimi, parti ilçe başkanları, federasyon başkanları, yıldız sporcular, aileleri ve antrenörleri katıldı. Başarılı sporcuların ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, program sporcular ile çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.