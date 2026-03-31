Selendi\'de Yağışlar Yol Çökmesine Neden Oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle çöken ve trafiğe kapatılan yolda çalışmalar sürüyor.
Selendi- Kula arasındaki eski yolun Yukarıtefen Mahallesi yol ayrımı ile Aşağıtefen Mahallesi arasında kalan bölümünde dün çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekiplerinin bölgedeki onarım çalışmaları devam ediyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?