Selimiye Camisi genç hafızların yarışmasına ev sahipliği yaptı

24.03.2026 15:29
Selimiye Camisi'nde "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" Türkiye 2. bölge finali düzenlendi.

Edirne Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yarışmaya Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulu öğrencileri katıldı.

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Sakarya ve Düzce'den gelen 22 öğrenci, jüri gözetiminde Kur'an-ı Kerim okudu.

Selimiye Camisi Baş İmam Hatibi Yusuf Serenli başkanlığındaki jüri heyeti, öğrencileri ses, seda, makam, tecvit ve mahreç kriterlerine göre değerlendirdi.

Yarışmada Anadolu imam hatip liseleri kategorisinde Sakarya Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Raşit Çetin birinci, Kocaeli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kadir Ensar Akkaya ikinci, Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Ameti üçüncü oldu.

İmam hatip ortaokulları kategorisinde ise Bursa Fertur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Hüdai Erçetin birinci, Sakarya Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mustafa Karaca ikinci, Kocaeli İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortaokul kısmı öğrencisi Yahya Akyıldız üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada diğer öğrenciler dördüncü olarak ilan edildi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Edirne Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş ve Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş tarafından verildi.

Yusuf Serenli, AA muhabirine, Selimiye Camisi'nde restorasyonun ardından böyle bir yarışmanın düzenlenmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Ramazan ayının ardından yarışmanın yapılmasının ayrı bir güzellik olduğunu belirten Serenli, "11 ilden yarışmacılarımız hem imam hatip liseleri hem de ortaokullardan katıldı. Bundan sonraki süreçte dereceye giren öğrencilerimiz Türkiye finalinde yarışacak. Selimiye Camisi yıl boyunca benzer etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürecek." dedi.

Yarışmanın Türkiye finalinin 30 Nisan'da Konya'da yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
