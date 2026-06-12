Selimiye Camisi restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
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Selimiye Camisi restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldı

12.06.2026 16:50
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"Ecdadımızın bize emaneti olan bu büyük şaheseri, aslına uygun şekilde restore ederek geleceğe taşıdık. Çünkü Selimiye yalnızca taşlardan, kubbelerden ve minarelerden ibaret değildir. Selimiye, asırlardır okunan ezanların, kılınan namazların, edilen duaların ve milletimizin manevi hafızasının sembolüdür"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ecdadımızın bize emaneti olan bu büyük şaheseri, aslına uygun şekilde restore ederek geleceğe taşıdık. Çünkü Selimiye yalnızca taşlardan, kubbelerden ve minarelerden ibaret değildir. Selimiye, asırlardır okunan ezanların, kılınan namazların, edilen duaların ve milletimizin manevi hafızasının sembolüdür." dedi.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Selimiye Camisi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Edirne'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Edirne'nin Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yaptığını belirten Ersoy, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Ersoy, "Tarih boyunca stratejik konumu nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu güzel şehrimiz, Osmanlı'nın yükseliş döneminin de en önemli tanıklarından biri olmuştur. Ecdadımız bu güzel şehri birbirinden kıymetli eserlerle süslemiştir. Bizler de onların evlatları olarak bu önemli eserlere sahip çıkıyor, koruyor ve geleceğe taşıyoruz." diye konuştu.

Selimiye'nin, milletin inancının, iradesinin, estetik anlayışının ve medeniyet tasavvurunun somutlaşmış hali olduğunu dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Ecdadımızın bize emaneti olan bu büyük şaheseri, aslına uygun şekilde restore ederek geleceğe taşıdık. Çünkü Selimiye yalnızca taşlardan, kubbelerden ve minarelerden ibaret değildir. Selimiye, asırlardır okunan ezanların, kılınan namazların, edilen duaların ve milletimizin manevi hafızasının sembolüdür. 4,5 asırdır semaya yükselen ezanların susmaması, safların bozulmaması ve bu kutlu mirasın gelecek nesillere ulaşması için büyük bir titizlikle çalıştık."

Dünyada savaş ve insani krizlerin her geçen gün arttığına dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bölgesinde istikrar unsuru olmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin güçlü, kararlı ve söz sahibi bir ülke olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bugün Türkiye'nin sesi yalnızca Ankara'da değil, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da ve dünyanın dört bir yanında yankılanmaktadır. Güçlü liderlik, güçlü devlet ve güçlü millet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Temmuzda 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanını NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'de ağırlayacaklarını dile getiren Ersoy, zirvenin dünya barışına katkı sağlayacak önemli kararlarla tarihte yer almasını temenni etti.

Ersoy, hükümetin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, "Bizim siyaset anlayışımız laf siyaseti değildir. Bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet siyasetidir. Birileri konuşur, biz yaparız. Birileri mazeret üretir, biz çözüm üretiriz. Birileri tartışmanın peşinden gider, biz milletimizin ihtiyaçlarına odaklanırız." dedi.

Edirne'nin yalnızca bir şehir değil, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu ifade eden Ersoy, kentin, tarih ile geleceğin buluştuğu önemli bir serhat şehri olduğunu söyledi.

Son 24 yılda Edirne'de turizmden kültüre, altyapıdan tanıtıma kadar birçok yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bakanlık belgeli konaklama tesisi sayısını 16'dan 159'a çıkardık. Yatak kapasitesini yaklaşık 10 kat artırarak 12 binin üzerine taşıdık. Bu yılın ilk 4 ayında şehrimize gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'in üzerinde artış gösterdi. Yabancı ziyaretçi sayısındaki artış ise yüzde 46'ya ulaştı. Avrupa'nın dört bir yanından milyonlarca insan artık Edirne'yi daha yakından tanıyor ve daha fazla ziyaret ediyor. Bu başarı tesadüf değildir. Biz Edirne'nin turizm potansiyelini günübirlik yaklaşımlarla değil, uzun vadeli bir vizyonla ele aldık. Şehrimizin geleceğini planladık ve hedeflerini belirledik."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selimiye Camisi restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

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