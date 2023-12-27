Hakkari Şemdinli\'de Karla Kaplı Yolda Yaban Domuzu Sürüsü Görüntülendi

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla kaplı yolda ilerleyen yaban domuzu sürüsü görüntülendi.
Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, Alan köyünde meydana gelen arızaya müdahale etmek için bölgeye gitti.
Arızayı gideren ekipler, dönüşte karla kaplı yolda yiyecek arayan 12 yaban domuzu ile karşılaştı.
Ekiplerin bulunduğu aracın önünde bir süre ilerleyen sürü, daha sonra gözden kayboldu.
Ekipler, o onları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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