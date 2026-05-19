Şemdinli\'de Minibüs Kazası: 11 Yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Korgan köyü Güzelkonak mezrasında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 21 FL 300 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma yönlendirildi, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ekipleri de destek için kaza yerine gitti.

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Şemdinli ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.