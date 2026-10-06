Şenal Sarıhan, Bahriye Üçok\'u 36\'ncı yılında laiklik mücadelesiyle andı

(ANKARA) - 29 Ekim Kadınları Derneği üyeleri, katledilişinin 36'ncı yılında Doç. Dr. Bahriye Üçok'u mezarı başında andı. 29 Ekim Kadınlar Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, "Bugün Bahriye Üçok'u, laikliği, kadınların eşitliğini, düşünce ve ifade özgürlüğünü kararlılıkla savunan mücadelesiyle anıyoruz" dedi.

29 Ekim Kadınları Derneği, 6 Ekim 1990'da katledilen akademisyen ve siyasetçi Doç. Dr. Bahriye Üçok'u mezarı başında andı. Anma törenine katılanlar saygı duruşunda bulundu, Üçok'un mezarına karanfil bıraktı.

29 Ekim Kadınlar Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'de laiklik sorunu yalnızca devlet ile din arasındaki kurumsal ilişkiyle sınırlı değildir. Başta eğitim olmak üzere aile yaşamından kadınların toplumsal konumuna, sosyal politikalardan kültüre ve kamu hizmetlerine kadar birçok alanda dini referansların ve tekçi bir yaşam anlayışının kamusal yaşamı biçimlendirdiği bir süreç yaşanmaktadır. Eğitim alanında tarikat, cemaat ve dini vakıf-derneklerle yapılan protokoller; din görevlilerinin okul ve öğrenci yaşamına dahil edilmesi; çocukların belirli bir inanç ve değerler sistemi doğrultusunda yetiştirilmesine yönelik uygulamalar, bu dönüşümün en görünür örneklerindendir. Devletin görevi toplumu tek bir inanç, ahlak ya da yaşam anlayışına göre biçimlendirmek değil, farklılıkların eşit ve özgür biçimde bir arada yaşayabileceği demokratik zemini güvence altına almaktır. Bugün Bahriye Üçok'u, laikliği, kadınların eşitliğini, düşünce ve ifade özgürlüğünü kararlılıkla savunan mücadelesiyle anıyoruz."