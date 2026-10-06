Şenal Sarıhan, Bahriye Üçok'u 36'ncı yılında laiklik mücadelesiyle andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şenal Sarıhan, Bahriye Üçok'u 36'ncı yılında laiklik mücadelesiyle andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şenal Sarıhan, Bahriye Üçok\'u 36\'ncı yılında laiklik mücadelesiyle andı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Ekim Kadınları Derneği üyeleri, 6 Ekim 1990'da katledilen Doç. Dr. Bahriye Üçok'u 36'ncı yılında mezarı başında andı. Genel Başkan Şenal Sarıhan, törende Üçok'u laiklik ve kadın eşitliği mücadelesiyle andıklarını söyledi.

(ANKARA) - 29 Ekim Kadınları Derneği üyeleri, katledilişinin 36'ncı yılında Doç. Dr. Bahriye Üçok'u mezarı başında andı. 29 Ekim Kadınlar Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, "Bugün Bahriye Üçok'u, laikliği, kadınların eşitliğini, düşünce ve ifade özgürlüğünü kararlılıkla savunan mücadelesiyle anıyoruz" dedi.

29 Ekim Kadınları Derneği, 6 Ekim 1990'da katledilen akademisyen ve siyasetçi Doç. Dr. Bahriye Üçok'u mezarı başında andı. Anma törenine katılanlar saygı duruşunda bulundu, Üçok'un mezarına karanfil bıraktı.

29 Ekim Kadınlar Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'de laiklik sorunu yalnızca devlet ile din arasındaki kurumsal ilişkiyle sınırlı değildir. Başta eğitim olmak üzere aile yaşamından kadınların toplumsal konumuna, sosyal politikalardan kültüre ve kamu hizmetlerine kadar birçok alanda dini referansların ve tekçi bir yaşam anlayışının kamusal yaşamı biçimlendirdiği bir süreç yaşanmaktadır. Eğitim alanında tarikat, cemaat ve dini vakıf-derneklerle yapılan protokoller; din görevlilerinin okul ve öğrenci yaşamına dahil edilmesi; çocukların belirli bir inanç ve değerler sistemi doğrultusunda yetiştirilmesine yönelik uygulamalar, bu dönüşümün en görünür örneklerindendir. Devletin görevi toplumu tek bir inanç, ahlak ya da yaşam anlayışına göre biçimlendirmek değil, farklılıkların eşit ve özgür biçimde bir arada yaşayabileceği demokratik zemini güvence altına almaktır. Bugün Bahriye Üçok'u, laikliği, kadınların eşitliğini, düşünce ve ifade özgürlüğünü kararlılıkla savunan mücadelesiyle anıyoruz."

Kaynak: ANKA
Şenal SarıhanBahriye Üçok29 Ekim6 EkimGüncelKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
Kuyumcukent’te 420 milyon TL’lik dev vurgun Altınları eritip ’İflas ettik’ dediler Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
13:02
“Yıkamacılar“a büyük operasyon 102 kişi gözaltında
"Yıkamacılar"a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında
13:02
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 13:23:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Şenal Sarıhan, Bahriye Üçok'u 36'ncı yılında laiklik mücadelesiyle andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei