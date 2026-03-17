Senatör Kelly'den Trump ve Hegseth'e Eleştiri

ABD'li Demokrat Senatör Mark Kelly, ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ifadelerini eleştirerek, bunların İran'a saldırılarda açık strateji olmadığını gösterdiğini belirtti.

Kelly, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ilişkin Trump'ın "sadece eğlencesine Hark Adası'nı vurabilecekleri" sözleri ile Hegseth'in, "müsamaha göstermeyecekleri" yorumunu eleştirdi.

Bu sözlerin İran'a saldırılarda "hiçbir zaman net strateji olmadığına" işaret ettiğini aktaran Kelly, üçüncü haftada "hedef uydurarak ve tökezleyerek" süreci devam ettirdikleri değerlendirmesinde bulundu.

Kelly, bu konuda Hegseth'e gönderdiği mektubu paylaşarak sözlerine açıklık getirmesini talep ettiğini ve konuşmasında kullandığı ifadenin çatışmalarda "teslim olanları tutsak almadan öldürmek" anlamına geldiğini kaydetti.

Senatör Kelly, bu tutumun ABD hukuku ve uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu ve askerleri "daha büyük riske atacağını" savundu.

Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" ve adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" belirtmişti.

Hegseth ise 13 Mart'ta İran'a saldırılara ilişkin ilerlemeye devam edecekleri ve "düşmanlarına müsamaha ve merhamet göstermeyeceklerini" söylemişti.