"Senede Bir Gün" kampanyası Türk savunma sanayisine güç katıyor

20.02.2026 16:04
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Türk ordusuna verilen desteğin anlamlı örneklerinden biri olan "Senede Bir Gün" kampanyasını büyüterek sürdürüyor.

Vakfın açıklamasına göre kampanya, Bursa'da faaliyet gösteren restoran işletmecisi Eyüp Solmaz'ın 2018 yılından bu yana her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde işletmesinin bir günlük gelirini TSKGV'ye bağışlamasıyla başladı. Bu anlamlı katkı, zamanla yalnızca bir iş insanının bireysel desteği olmaktan çıkarak geniş katılımlı dayanışma hareketine dönüştü.

Solmaz'ın başlattığı uygulama kısa sürede diğer işletme ve esnafa da ilham verdi. Farklı sektörlerden iş yerleri ve bağışçılar, yıl içinde belirledikleri bir günün gelirini Vakfa bağışlayarak kampanyaya katılmaya başladı. Böylece "Senede Bir Gün" adıyla anılan model, kamuoyunda geniş yankı buldu.

"Senede Bir Gün" kampanyası kapsamında işletmeler, yılın belirledikleri bir gününde elde ettikleri kazancı TSKGV'ye bağışlayarak milli savunma sanayisine katkı sağlıyor. Gönüllülük esasına dayalı yürütülen kampanya, şeffaflık ve toplumsal dayanışma ilkeleri çerçevesinde her geçen yıl daha fazla katılımcıya ulaşıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, kampanyaya ilişkin, "Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın pekiştiği ramazan ayında kampanyamızı duyurmak ve Vakfımızın yerli ve milli teknolojileri geliştirmesine destek olarak gücümüze güç katan tüm bağışçılarımıza bir kez daha teşekkür etmek istedik. Bağışçımız Eyüp Solmaz'ın yıllar önce başlattığı bu anlamlı bağış hareketinin zamanla büyüyerek farklı esnaflarımıza, işletmelere, fabrikalara yayılmasından, geniş bir katılımla büyümeye devam etmesinden mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin desteğiyle güçlenen TSKGV, savunma sanayisinin gelişimine, yerli ve milli üretim kabiliyetlerinin artırılmasına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapının güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.