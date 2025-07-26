Senegal, Artemis Anlaşması'nı İmzaladı

Senegal, ABD öncülüğünde Ay'da kalıcı üs kurmayı da kapsayan uzay araştırmaları programı Artemis Anlaşması'nı imzalayan 56'ncı, Afrika'dan ise 4'üncü ülke oldu.

ABD'nin başkenti Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Senegal Uzay Çalışmaları Ajansı Başkanı Maram Kaire ve NASA'nın yöneticileri katıldı.

NASA'dan yapılan açıklamada, "Senegal Uzay Çalışmaları Ajansı, Artemis Anlaşması'na imza atarak iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri bir adım ileri taşıdı. Senegal imzacı 56. ülke oldu." ifadesi kullanıldı.

Afrika'dan daha önce Nijerya, Ruanda ve Angola, Artemis Anlaşması'na imza atmıştı. Senegal, anlaşmayı imzalayan Fransızca konuşan Afrika'dan ilk ülke olarak da kayda geçti.

Uzay ajansını 2023'te kuran Senegal, 2021'de NASA'nın Lucy uzay aracı için hedeflenen Orus asteroidinin bir yıldızın önünden geçişini (okültasyon) gözlemleyerek, asteroidin boyut ve şeklinin belirlenmesine yardımcı olmuştu.

Senegal, Ağustos 2024'te de ilk uydusu GAINDESAT-1A'yı uzaya fırlatmıştı.

Artemis Anlaşması

Kökeni 1967 Dış Uzay Anlaşması'na dayanan Artemis Anlaşması, "uzayın sorumlu keşfinin yönetimini geliştirmek için çok taraflı, bağlayıcı olmayan bir ilke ve kurallar bildirgesi" olarak biliniyor.

Artemis Anlaşması'nın ilkeleri arasında uzay nesnelerinin kaydı, faaliyetlerin çakışmasının önlenmesi, bilimsel verilerin paylaşımı ve acil yardım sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

ABD, aynı anlaşma çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

Şimdiye kadarki en kapsamlı ve en çeşitli uluslararası insan uzay keşif programı olarak nitelendirilen anlaşma ile uzay keşiflerinde tek bir küresel koalisyon oluşturulması hedefleniyor.

Anlaşma ilk kez resmi olarak 5 Mayıs 2020'de gündeme gelmişti.