Senegal Cumhurbaşkanı Temizlik Günü\'nde Çöpleri Topladı

Güncel

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Ulusal Temizlik Günü'nde (set-setal) temizlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Faye, başkent Dakar'ın banliyölerinden Thiaroye'da temmuzda başlayacak yağış sezonu öncesi bölgedeki çöpleri topladı.

Etkinliğe Su ve Sanitasyon Bakanı Cheikh Tidiane Dieye'in yanı sıra yediden yetmişe birçok Senegalli katıldı.

İlk kez bu yıl kutlanan 1 Haziran Ulusal Temizlik Günü kapsamında ülkenin farklı kentlerinde birçok hükümet üyesi de temizlik faaliyetlerinde yer aldı.