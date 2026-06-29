Senegal'de Anayasa Değişikliği Referanduma Sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Senegal'de Anayasa Değişikliği Referanduma Sunuldu

29.06.2026 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal Ulusal Meclisi, anayasanın 29 maddesindeki değişiklikleri referandum için onayladı.

Senegal'de Ulusal Meclis, anayasanın 29 maddesinde değişiklik öngören düzenlemeyi referanduma sunulmak üzere kabul etti.

Ulusal Mecliste yapılan oylamada, anayasanın 29 maddesinde değişiklik öngören düzenleme 129 "evet" oyuyla kabul edildi.

Muhalefet milletvekillerinin oturumu boykot etmesi nedeniyle 165 sandalyeli Meclisten ret oyu çıkmadı.

Teklifin görüşüldüğü oturum öncesinde Ulusal Meclis binası çevresinde gerginlik yaşandı.

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın partisi Cumhuriyet İçin İttifak (APR) ile bazı muhalefet partilerinin destekçileri, değişiklik teklifini protesto etmek amacıyla Meclis yakınında gösteri düzenledi.

Güvenlik güçleri gösteriye katılanlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti, bazı protestocular gözaltına alındı. Ayrıca Meclis çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Genel kurulda arbede

Oylama öncesinde genel kurulda da tansiyon yükseldi. APR milletvekili Abdou Mbow, oturumun durdurulmasını isteyerek kürsüden ayrılmayı reddetti.

Bunun üzerine iktidardaki Afrika Yurtseverleri Senegal İçin Çalışma, Etik ve Kardeşlik Partisi (PASTEF) milletvekilleriyle muhalefet sıraları arasında arbede yaşandı.

PASTEF'ten bir grup kadın milletvekili, etrafını sardıkları Mbow'u kürsüden indirmeye çalıştı.

Meclis Başkanı Ousmane Sonko'nun talimatıyla salona giren güvenlik güçleri Mbow'u Genel Kuruldan çıkardı.

Muhalefet, teklifin Meclis Başkanı Ousmane Sonko'nun siyasi konumunu güçlendirmek amacıyla hazırlandığını savunuyor.

Ulusal Meclis ve başbakanın yetkileri genişliyor

Teklif, cumhurbaşkanının görev süresi boyunca siyasi parti başkanlığı yapmasını yasaklıyor, Ulusal Meclis ile başbakanın yetkilerini genişletiyor ve cumhurbaşkanının görev süresi boyunca Meclisi yalnızca bir kez feshedebilmesini öngörüyor.

Düzenleme ayrıca mevcut Anayasa Konseyi yerine dokuz üyeli Anayasa Mahkemesinin kurulmasını, cumhurbaşkanının göreve başlarken olduğu gibi görevden ayrılırken de mal varlığı beyanında bulunmasını ve parlamentonun denetim yetkilerinin güçlendirilmesini içeriyor.

Teklife göre, hükümet, doğal kaynaklara ilişkin yatırım anlaşmaları hakkında Meclisi bilgilendirmekle yükümlü olacak. Cumhurbaşkanının "vatana ihanet" suçuna ilişkin anayasal hükümler daha açık şekilde tanımlanırken, cumhurbaşkanı seçimi ile kesin sonuçların ilanı arasındaki geçiş döneminde yürütmenin yetkileri de sınırlandırılıyor.

Teklif cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi usulü ile iki dönem görev sınırında ise herhangi bir değişiklik öngörmüyor.

Senegal referanduma gidiyor

Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Mecliste kabul edilen metnin doğrudan yürürlüğe girmesi yerine halkoyuna sunulmasına karar verdi.

Adalet Bakanı Moussa Sarr yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Faye'nin, Ulusal Mecliste kabul edilen anayasa değişikliği teklifini halk oylamasına sunma kararı aldığını bildirdi.

Referandumun tarihine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Güvenlik, Senegal, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de Anayasa Değişikliği Referanduma Sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu’nun dibinde bekliyor 2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi Petrol fiyatları yükselişe geçti ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti
Takside dehşet anları Turistler korkudan defalarca özür diledi Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

23:20
Skandal görüntüler Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı
22:41
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum’da aldı
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı
20:53
Skandal kararın ardından Paşinyan’dan Netanyahu’ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
20:51
İran’da çamur volkanı faaliyete geçti
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti
20:25
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
18:05
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 23:43:51. #7.12#
SON DAKİKA: Senegal'de Anayasa Değişikliği Referanduma Sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.