Senegal\'de Cumhurbaşkanı Sall ile Ulusal Diyalog Görüşmelerinde Uzlaşma Sağlandı

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Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall'in sivil toplum, dini otoriteler ve muhalefetin bir kısmıyla yaptığı ulusal diyalog görüşmelerinde, seçiminin ilk turunun 2 Haziran'da yapılması konusunda uzlaşmaya varıldı.

Cumhurbaşkanı Sall, 25 Şubat'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmasının ardından yeni tarih belirlemek için başlattığı 2 günlük ulusal diyalog görüşmelerini tamamladı.

Sivil toplum, dini otoriteler ve muhalefetin bir kısmıyla yapılan görüşmelerde, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 2 Haziran'da yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Buna göre, mevcut cumhurbaşkanı aday listesinin korunması, çeşitli sebeplerle aday listesine giremeyenlerin durumunun yeniden değerlendirilmesi de talep edildi.

Görev süresi 2 Nisan'da dolacak Cumhurbaşkanı Sall'in, halefi seçilene kadar bu göreve vekalet etmesi de öneriler arasında yer aldı.

Bu tekliflerin resmiyet kazanması için önce Cumhurbaşkanı Sall, ardından da Anayasa Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Sall'in 3 Şubat'ta cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmasının ardından başta Dakar olmak üzere, birçok kentte sokak olayları yaşanmıştı.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatma sözü vermişti.

Sall, diyalog toplantılarının ilk gününde, siyasi tutukluları kapsayacak genel af tasarısını meclise sunacağını duyurmuştu.