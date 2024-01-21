Senegal\'de cumhurbaşkanlığı seçimine 20 aday katılacak

Senegal'de gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayların listesi kesinleşti.

Anayasa Konseyinin açıklandığı nihai listeye göre, 25 Şubat'ta düzenlenecek seçimde 20 aday yarışacak.

Listede, eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'nin oğlu Karim Wade, Fransız vatandaşı olduğu gerekçesiyle yer almadı. Ülke anayasasına göre, cumhurbaşkanı adayının yalnızca Senegal vatandaşı olması gerekiyor.

Muhalif lider Ousmane Sonko da Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'ın açtığı hakaret davasında aldığı 6 ay ertelemeli hapis cezasının onanması nedeniyle listeye giremedi.

Seçim kanununa göre cumhurbaşkanı adayı, seçilme hakkını 6 ay veya 6 aydan fazla ertelemeli hapis cezası alırsa 5 yıllığına kaybediyor.

Sonko'nun adaylığının kabul edilmemesi halinde alternatif gösterilen Bassirou Diomaye Diakhar Faye'nin ismi ise listede yer aldı. Böylece Sonko'nun yerine aynı partiden Faye seçime girecek.

Üst üste 2 dönem cumhurbaşkanlığı yaptığı için aday olmayan Macky Sall'in yerine de iktidar koalisyonu Benno Bok Yakar'dan mevcut Başbakan Amadou Ba seçimlere katılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışmak için 93 aday adayı başvurmuştu.

Aday adaylarının dosyalarının onaylanması için mevcut seçmen sayısının yüzde 0,6 (44 bin 231) ila yüzde 0,8'i (58 bin 975) kadar imza toplaması gerekiyor ya da milletvekillerinin yüzde 8'nin (13 milletvekili) imzası da adaylık dosyasının kabul edilmesi için yeterli oluyor.

Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimi 25 Şubat'ta yapılacak.