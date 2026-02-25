Senegal\'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor

Senegal'de Başbakan Ousmane Sonko, Ulusal Meclis'te düzenlenen soru-cevap oturumunda yaptığı açıklamada, Ceza Kanunu'nun 319. maddesinde değişiklik öngören tasarının Ulusal Meclis'e iletildiğini duyurdu.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Sonko, mevcut düzenlemede "doğaya aykırı fiil" olarak tanımlanan eş cinsel ilişkinin kanunda daha açık biçimde tanımlanacağını da belirtti. Halihazırda 1 ila 5 yıl hapis cezası öngören yasanın ağırlaştırılacağını belirten Sonko, fiili işleyenler için cezanın 10 yıla kadar çıkarılacağını açıkladı.

PROPAGANDASINI YAPANA DA CEZA GELİYOR

Tasarıda ayrıca, eş cinselliğin "propagandasını yapan" kişilere de 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Yasa tasarısının Ulusal Meclis'te ne zaman oylanacağına ilişkin ise henüz bir tarih açıklanmadı.