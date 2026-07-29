Senegal'den Mali'ye Destek Mesajı

Senegal Cumhurbaşkanı ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bassirou Diomaye Faye, Mali'ye yaptığı çalışma ziyaretinde, Senegal'in, güvenlik başta olmak üzere, ortak tehditlerle mücadelede Mali'ye destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Faye, Mali Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goita ile Bamako'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin alt bölgedeki barış ve güvenlik konularını ele aldığını söyledi.

Terörle mücadeleye ilişkin işbirliğinin önemine dikkati çeken Faye, "Senegal'in Mali'ye destek vermeye hazır olduğunu bir kez daha ifade ettim. Tehditlere birlikte karşı koymalıyız." dedi.

Faye, açıklamasında iki ülke arasındaki işbirliğinin hem ikili düzeyde hem de Mali ile Senegal'in üyesi olduğu bölgesel kuruluşlar çerçevesinde güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ile Senegal Nehri Havzası Kalkınma Örgütü (OMVS) devlet başkanları zirvelerinin en kısa sürede toplanması çağrısında bulunan Faye, para ve ekonomi alanındaki işbirliği ile ortak su kaynaklarının yönetiminin yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladı.

Faye, "Mali, ortak zorlukların üstesinden gelmek için Senegal'in sarsılmaz desteğine güvenebilir." ifadelerini kullandı.

Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES), Ocak 2025'te ECOWAS'tan resmen ayrılmıştı.

Faye'nin, ECOWAS dönem başkanlığını devralmasından yaklaşık 10 gün sonra Bamako'ya gitmesi ise bölgesel diplomasi açısından önemli bir ziyaret olarak değerlendiriliyor.

Mali-Senegal sınırı son dönemde El Kaide bağlantılı JNIM terör örgütü saldırılarının yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alıyor.

İki ülke arasındaki ticaret, hem Mali'nin temel ihtiyaçlarının karşılanması hem de Senegal ekonomisi açısından stratejik önem taşıyor. Senegal'in toplam ihracatının yaklaşık dörtte biri Mali'ye yapılıyor.